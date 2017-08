Shannen Doherty, guérie du cancer, fait son retour sur les plateaux de tournage

Shannen Doherty a ainsi commenté ce nouveau cliché en se remémorant les deux "années difficiles" passées à "combattre le cancer". "En tant qu'acteur, les gens vous réduisent. Ils présument que vous êtes trop faible, que vous n'êtes capable de rien, etc. Et pourtant, c'est bien le travail qui permet de renouer avec sa force pour surmonter la bête. Je me suis comparée à une voiture aujourd'hui. Cette Shelby vintage qui est restée trop longtemps au garage. Ça reste une super voiture. La meilleure. Elle a juste besoin de temps pour que le moteur s'échauffe et elle est prête à rouler. Fonctionner comme elle est censée le faire", a-t-elle écrit.

La comédienne hollywoodienne a conclu son message en se disant "reconnaissante" d'avoir décroché une nouvelle opportunité de travailler, la première depuis son douloureux combat, sans aucun doute l'une des plus marquantes dans sa carrière d'actrice. "Je suis reconnaissante de ce jour. Reconnaissante de chaque jour. Merci @heathers de me laisser jouer et d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Équipe géniale, scénaristes géniaux, série géniale, super réalisateur. #paramountnetwork2018", a-t-elle conclu.