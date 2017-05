Sharon Stone, cash sur les drames de sa vie : "J'ai subi trois fausses couches"

Mère de trois enfants, Sharon Stone a adopté chacun de ses garçons, Roan (16 ans), Laird (12 ans) et Quinn (10 ans). La raison est génétique : l'actrice américaine n'a jamais pu avoir d'enfant de manière biologique. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Car l'icône propulsée star par Basic Instinct a bel et bien été enceinte. Mais celle qui déclarait qu'il n'y avait "rien de plus beau que d'avoir un bébé que vous avez porté" n'a jamais connu la joie incommensurable d'accoucher...

"J'ai subi trois fausses couches, chacune à cinq mois et demi de grossesse. Et personne n'a pu trouver d'explication sur ce qu'il se passait, sur ce qu'il m'arrivait", a confié la star au magazine Extra. Si ces fausses couches sont connues des fans de Sharon Stone, la comédienne avait refusé d'en parler de manière aussi brutale. Elle a aussi ajouté que c'est son facteur Rhésus qui l'empêcherait de poursuivre une grossesse normale. "C'est un truc génétique. Tous mes frères et soeurs l'ont aussi", affirme-t-elle.

Ces expériences tragiques ont permis à Stone d'ouvrir les yeux sur un véritable fléau et mettre en lumière le silence des autorités médicales. "Je crois que quand tout cela touche une famille entière, c'est assez accablant de constater que la communauté médicale ne se rend pas compte qu'agir est nécessaire", a déploré la star que l'on sait très engagée, notamment pour la cause féminine.

Néanmoins, ces fausses couches font partie du passé. Sharon Stone qui élève ses trois garçons ne regrette rien. "Mes garçons sont géniaux. On partage des choses exceptionnelles", a-t-elle assuré, ivre de bonheur. Et c'est aux côtés de deux d'entre eux, Roan et Laird, qu'elle a posé mercredi soir à l'avant première du nouveau film A Little Something For Your Birthday.