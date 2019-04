Sharon Tate assassinée : La colère de sa soeur contre le film avec Hilary Duff

Debra Tate, la soeur de Sharon, victime des meurtriers de la secte de Charles Manson en 1969 alors qu'elle était enceinte de 8 mois de son mari Roman Polanski, est très, très en colère. Elle est sortie de ses gonds après avoir appris qu'un réalisateur, Daniel Farrands, s'était attaqué à la tragédie qui a frappé sa famille, pour en faire un thriller de seconde zone avec Hilary Duff dans le rôle de Sharon Tate, sans avoir une seule fois tenté de la joindre avant de se lancer dans son projet.

En effet, le site TMZ rapporte que Debra Tate est furieuse contre le réalisateur, estimant que la lettre explicative qu'il lui a envoyé après avoir fini son long métrage, The Haunting of Sharon Tate, est arrivée bien trop tard, seulement pour essayer de se racheter une conduite. Pour elle, sa volonté de faire le récit d'un fait divers qui a marqué sa jeunesse ne l'a pas convaincue, elle estime qu'il ne l'a fait que pour surfer sur un drame en le transformant en série B. Elle prévient également les futurs spectateurs les enjoignant à ne pas aller voir ce film d'horreur qu'elle décrit être une oeuvre irresponsable, profitant du malheur et du tourbillon médiatique à l'heure du 50e anniversaire de Sharon Tate. Les premières critiques du film sont d'ailleurs tombées vont dans le sens de Debra puisqu'elles sont très mauvaises (15% de critiques positives sur Rotten Tomatoes) Debra Tate s'était déjà insurgée contre un autre travail, la série Aquarius dont la deuxième saison était centrée sur Sharon Tate et, selon sa soeur, traitait les choses "de façon insensible".

A l'inverse, Debra Tate peut se réjouir de sa collaboration avec Quentin Tarantino, dont le nouveau film, Once Upon a Time... In Hollywood, traite lui aussi de la mort de Sharon Tate. Le cinéaste, qui a choisi Margot Robbie pour jouer la victime du diabolique Charles Manson et ses sbires, a d'abord discuté en tête-à-tête avec Debra Tate avant que la production du film ne commence, lui a fait lire le script et l'a ensuite conviée sur le tournage.