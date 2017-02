Sheila : "Je me fous de ce qui se dit..."

Mercredi 22 février, C8 diffusera à 21h le spectacle Âge tendre, la tournée des idoles, qui marque le 10e anniversaire de cette tournée regroupant sur scène les artistes des années 1960 et 1970. Cette édition spéciale compte dans ses rangs Sheila, qui fait le point sur sa carrière auprès de Télé Star.

Star de la période yé-yé puis reine du disco, Sheila a marqué le patrimoine musical français de son empreinte. La chanteuse, aujourd'hui âgée de 71 ans, n'a pas toujours fait l'unanimité et a plusieurs fois fait les gros titres, pour sa supposée transsexualité ou pour ses relations très tendues avec son fils Ludovic. Mais elle balaye tous les mauvais moments d'un revers de la main... "Il y a plein de choses que j'ai ratées, d'autres que j'ai réussies, mais je suis contente de ma vie. (...) Quand je croise des gens qui pleurent en me voyant et me disent que l'émotion est trop forte, c'est la plus belle des récompenses. Je me fous ce qui se dit. J'écris, je médite, je vais faire un nouvel album... Je kiffe ma vie !", clame-t-elle. D'ailleurs, elle s'était offert le luxe de s'arrêter pendant sept ans avant de revenir. "Le jour où vous arrêtez de travailler, votre téléphone ne sonne plus. C'est une grande leçon d'humilité", dit-elle.

Si Sheila dit aimer la vie qu'elle a menée, cela n'empêche qu'elle garde quand même de la rancoeur contre une personne : Claude Carrère. En effet, elle reproche à son ex-producteur des embrouilles autour de l'argent... "Je crois que Carrère, je lui couperais les deux jambes. Ou alors je le rencontrerais, et j'en ferais un mec bien. Il y a du boulot !", dit-elle en riant.

Thomas Montet

