Sheila : Son hommage à son fils Ludovic pour le premier anniversaire de sa mort

C'est un bien triste anniversaire pour Sheila. Ce week-end, la chanteuse de 72 ans s'est emparée des réseaux sociaux pour rendre hommage à son fils Ludovic Chancel à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. L'unique enfant de la star s'était éteint dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017 suite à une overdose de cocaïne et d'anxiolytiques.

Sur Facebook, l'icône des années yéyé a ainsi publié une photo souvenir de son fils. Sur le cliché en noir et blanc, Ludovic Chancel n'a pas plus qu'une vingtaine d'années. Sheila n'a pas apporté de légende mais ses nombreux fans se sont émus de sa publication, lui apportant tout leur soutien et leur réconfort. "Déjà une année mais quelle année ! Quelle année triste et difficile pour une maman qui a perdu son unique enfant ! Je pense bien à vous Sheila, je vous souhaite beaucoup de courage en ce triste jour", "Toutes mes pensées affectueuses en ce triste jour. Je salue votre courage admirable et votre force de caractère exemplaire face à la pire des épreuves qu'une mère puisse connaître", "Belles pensées pour ton Ludo et pour toi ma Sheila... gros bisous", lit-on notamment.