Sofia de Suède "haïe" : Ce moment "très dur" dans sa relation avec Carl Philip

Au coeur de l'été et alors que la plupart des têtes couronnées observent une trêve totale, le prince Carl Philip et la princesse Sofia de Suède ont repris le chemin des activités officielles. En réaction aux violents incendies qui ont ravagé la région d'Alvdalen, le couple princier s'est ainsi rendu mercredi 15 août 2018 à la rencontre des pompiers pour s'informer sur leurs interventions.

Quelques jours plus tôt, le 11 août, la princesse Sofia intervenait très médiatiquement lors du festival Let's Make Love Great Again, une manifestation sur deux jours dans le centre-ville de Stockholm qui se veut une "plateforme du bien et de l'amour". La fondation du couple princier y organisait un séminaire sur les opportunités et les défis d'Internet. Très engagée contre le cyber-harcèlement et les dangers de la vie online pour les plus jeunes, la maman des princes Alexander, 2 ans, et Gabriel, qui aura 1 an le 31 août, s'est félicitée de la réussite de cette table ronde et a synthétisé sa teneur en quelques principes concrets, sur le compte Instagram qu'elle partage avec son mari : pour des parents, montrer de l'intérêt pour les activités de ses enfants sur Internet, les laisser y évoluer et ne pas tenter de leur en interdire l'accès ou encore montrer le bon exemple sont quelques points-clés pour les accompagner au mieux face aux risques qui existent.

Une tempête de haine

En marge du festival, la princesse Sofia a également accordé une interview à la chaîne suédoise TV4 pour parler de son action. Un entretien au cours duquel elle n'a pas hésité à évoquer sa propre expérience du harcèlement et des brimades sur Internet. "Quand ma relation avec Carl Philip est devenue publique [en 2010, NDLR], j'ai eu droit à une véritable tempête de haine. Les gens avaient des opinions sur moi, sur ma relation et plus encore. Cela m'a surprise et ça m'a bouleversée pendant un moment, s'est remémoré Sofia, qui payait alors le prix de son profil sulfureux, ayant participé à une émission de télé-réalité racoleuse (Paradise Hotel) et fait un shooting dénudée pour un magazine masculin (Slitz). Je ne comprenais pas quel besoin il y avait à me dire à quel point j'étais mauvaise à tout point de vue. C'était très dur. Les gens ont des opinions sur tout, sur ce que je fais et sur mon apparence." Encore visiblement marquée par cette période cruelle, Sofia de Suède, qui a épousé le prince Carl Philip le 13 juin 2015, a préféré arrêter de lire ce qui se disait sur elle, surtout après avoir pris conscience avec effroi que lorsqu'une rumeur persiste, elle finit par être perçue comme vraie...

Si le plus dur semble passé la concernant, Sofia sait qu'elle devra être vigilante et avoir les bons comportements pour aider ses enfants à affronter ces problématiques, eux qui, en tant que princes de Suède, seront forcément sujets à une certaine médiatisation. Et cela pourrait arriver bien vite : à tout juste 2 ans, le prince Alexander de Suède, après des vacances en famille dont ses parents ont partagé en début de mois un adorable aperçu (une photo de dos avec son petit frère dans le parc de la Villa Solliden, résidence d'été de la famille royale), va tout prochainement accomplir son premier engagement officiel en visitant, le 23 août, le duché de Södermanland dont il a reçu le titre de duc à la naissance.