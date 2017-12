Sofia Richie et Scott Disick : Amoureux à Miami, malgré l'avalanche de critiques

Ce même samedi, Sofia Richie a été photographiée à la plage. Le mannequin de 19 ans portait un bikini blanc et a profité d'un après-midi ensoleillé pour faire du jet ski.

Scott Disick (34 ans) et sa nouvelle petite amie essuient les critiques depuis l'officialisation de leur romance. L'ex-compagnon de Kourtney Kardashian et papa de trois enfants (Mason, Penelope et Reign, 7, 5 et 2 ans) les ignore en enchaînant les voyages avec sa jolie blonde. Avant Miami, ils se sont envolés pour Venise et le Mexique !