Sofia Richie et Scott Disick : Seuls au monde, blottis l'un à l'autre à Venise

Couple surprise de cet automne, Sofia Richie et Scott Disick ne se cachent plus. Depuis quelques jours, les amoureux découvrent main dans la main la sublime ville de Venise, en Italie. Au coeur de la Cité des doges, loin de Los Angeles et de son "incroyable famille Kardashian", le jeune couple laisse libre cours à son amour.

Mercredi 18 octobre, la ravissante Sofia Richie, 19 ans à peine, et Scott Disick, 34 ans, ont fait une balade aux alentours de Venise. Pour se rendre à leur destination, le couple a emprunté l'un de ces petits bateaux-taxis qui donnent tout son charme à la ville. Le temps du voyage, Sofia s'est blottie dans les bras solides de son amant. Arrivée à bon port, les amoureux se sont promenés sans tenir compte des photographes. Comme s'ils étaient seuls au monde...

Pourtant, le monde entier a bien les yeux posés sur ce couple que personne n'attendait. Sans doute les admirateurs de Kourtney Kardashian, avec laquelle Scott a eu trois enfants – Mason (7 ans et demi), Penelope (5 ans) et Reign (2 ans et demi) –, espéraient une nouvelle réconciliation. Après une période d'intenses fêtes aux quatre coins du monde, Scott Disick a finalement succombé à la cadette de Lionel Richie (qui n'approuve que modérément cette relation) et son épouse Diane Alexander. Sofia a également un grand frère, Miles (23 ans) et une grande demi-soeur, la créatrice Nicole Richie (36 ans), que le chanteur a adoptée avec sa première épouse, Brenda Harvey. Quant à Kourtney (38 ans), elle s'affiche depuis près d'un an avec Younes Bendjima, un Français de quatorze ans son cadet.