Sonia Rolland : Topless sous sa robe très légère, sa poitrine sublimée

Sonia Rolland cite Jacques Renaud avec "Tout se dévoile et se vêt de grâce...", Molière aurait tout autant été de circonstance avec son célèbre "Couvrez ce sein que je ne saurais voir".

Dotée d'une sublime silhouette qu'elle n'a pas peur d'exposer, celle qui a porté la couronne et l'écharpe de Miss France en 2000 propose un délicat moment de sensualité en cette mi-juillet. L'ancienne reine de beauté de 36 ans devenue actrice, mais aussi réalisatrice, propose à ses 79 000 abonnés de la découvrir dans le rôle de muse dénudée sur Instagram.

C'est ainsi que la compagne de Jalil Lespert se dévoile nue sous une robe légère. Posant de dos, la beauté naturelle expose sa poitrine généreuse dans l'ombre. Une mise en scène qui se veut artistique, loin de toute vulgarité. Malgré les coutures et les broderies positionnées au niveau de son fessier, on devine que Sonia Rolland ne porte pas non plus de bas. Si son fessier est effectivement libre de tout vêtement, il est bien moins exposé grâce au jeu de lumière.