Sonia Rolland, victime de racisme : Ses confidences à coeur ouvert...

Après avoir révélé avoir reçu des menaces de mort lors de son élection au concours de Miss France 2000 dans une longue lettre ouverte publiée sur Facebook (voir ci-dessous), Sonia Rolland est revenue sur cette période compliquée dans l'émission C l'hebdo, ce samedi 10 juin.

Le 30 avril dernier, quelques jours avant le second tour de l'élection présidentielle qui opposait Emmanuel Macron à Marine Le Pen, la réalisatrice est revenue sur le danger que représenterait le Front National si ce parti était élu à la tête du pays. Dans cette lettre ouverte, poignante et pleine d'émotions, la mannequin expliquait avoir reçu "plus de 2000 lettres d'insultes et de menaces de mort", au lendemain de son élection en 2000. Tout en précisant que les expéditeurs n'étaient que des sympathisants du parti d'extrême droite.

C'est dans C l'hebdo que Sonia Rolland a souhaité revenir sur ces attaques racistes alors qu'elle présentait sur le plateau de l'émission de France 5 son nouveau documentaire Retour aux sources, diffusé le 13 juin sur France 2. À l'époque, la femme de Jalil Lespert ne souhaitait pas médiatiser cette affaire, par peur de donner trop d'importance à ses détracteurs.

"Dans les enveloppes, je recevais des excréments. (...) C'était très violent, à 18 ans. Madame de Fonte­nay qui avait quand même eu à faire face à ça, me dit : 'On va convoquer l'AFP, on va communiquer là-dessus' et j'ai dit : 'non'. Je ne voulais pas ça, parce que ces gens-là ne sont pas connus. On ne va pas faire de la publicité, on ne va pas les mettre en lumière. Il y avait un tel message depuis 1998 à l'époque avec l'équipe de Zidane, la France black-blanc-beur, on surfait là-dessus, l'arrivée de Jamel Debbouze, d'Omar Sy...", explique la jeune femme de 36 ans.

Malgré ces moments difficiles, la réalisatrice a toujours su rester forte et a souhaité revenir avec ce nouveau documentaire racontant ses origines familiales, notamment en se rendant au Rwanda afin de parler du génocide de 1994 qui a conduit sa famille à se réfugier en France.