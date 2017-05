Sophie Davant, la mort de sa mère : "Elle avait 44 ans, elle était sublime..."

Dans son livre coécrit avec le psychiatre Christophe Fauré, Il est temps de choisir sa vie (éditions Albin Michel), Sophie Davant évoque, notamment, la mort de sa maman. Une douleur sur laquelle elle est revenue dans C à vous sur France 5, mardi 1er mai.

Après avoir révélé qu'elle a été hospitalisée "à cause" de Gérard Holtz, l'animatrice de 53 ans a déclaré : "J'ai perdu ma maman à 20 ans, je l'ai vue partir en deux ans. Elle avait 44 ans. Elle était sublime. Donc je sais ce que c'est que de vivre des choses terribles, des vrais drames de la vie." Et de poursuivre : "Quelle que soit l'épreuve que l'on traverse, le cheminement psychologique est le même. On met plus ou moins de temps."

Et pour Sophie Davant, cela a pris beaucoup de temps. A nos confrères de Nous Deux, l'animatrice a récemment déclaré : "Lorsqu'elle a disparu, je ne pouvais pas imaginer lui survivre, car c'était l'être le plus important de ma vie. Depuis l'enfance, j'ai toujours ressenti une inquiétude dès qu'elle s'éloignait de moi, comme si je pressentais qu'elle me serait enlevée prématurément. (...) Lorsqu'elle est partie, j'ai été traumatisée par son absence et j'ai mis plus de vingt ans à faire mon deuil."