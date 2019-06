Sophie Marceau : Après Cyril Lignac, elle se montre avec un autre Top Chef

Cette organisation est d'autant plus importante pour le cuisinier que celui-ci a pu compter sur son soutien lorsqu'enfant, il a lui-même pu réaliser son rêve malgré son fauteuil roulant. Comme il l'a révélé lors du dernier épisode de Top Chef 2019, en avril dernier, Florian Barbarot souffre du syndrome de Wiskott-Aldricha et a subi une une ablation chirurgicale de la rate - une splénectomie - à l'âge de 9 ans : "À ce moment-là, l'Association Arc-en-Ciel, qui réalise le rêve des enfants malades, est venue me voir et m'a permis d'aller voir un match de football à Lens, au milieu de Thierry Roland et de Jean-Michel Larqué, a-t-il confié au Huffington Post. C'était magique et je me suis toujours dit que je leur rendrais la pareille."