Sophie Marceau, sublime et sensuelle aux César : Un décolleté vertigineux...

Sophie Marceau n'a rien perdu de sa superbe, loin de là. Et elle l'a encore prouvé sur la scène des César du Cinéma 2018. Invitée à remettre, aux côtés de Pierre Richard (son acteur dans Mme Mills qui sortira le 7 mars), à remettre le prix du meilleur film étranger, la sublime actrice de 51 ans a assuré le spectacle rien qu'au niveau look.

Après un petit sketch sur la maladresse de l'iconique Grand Blond, l'actrice et réalisatrice a impressionné par son allure et son charme. Vêtue d'une veste blanche et d'un pantalon noir, Sophie Marceau arborait un décolleté pour le moins vertigineux, qui laissait entrevoir le sexy soutien-gorge noir de la star.

Mais cette fois-ci, pas de soucis vestimentaire - dont elle est coutumière - ou de wardrobe malfunction comme disent les anglophones. Le décolleté ravageur de l'actrice révélée par La Boum était bien volontaire. Si certains ont bien salué à juste titre la beauté de la divine Sophie, d'autres n'étaient pas toujours du même avis. "Par contre Sophie Marceau elle est classe même avec son soutif qui sort c'est avec élégance", tempère a contrario un téléspectateur. Et on ne saurait lui donner tort...