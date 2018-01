Star Wars : Quand la princesse Leia confiait s'être droguée durant le tournage

Avec le rôle culte de la princesse Leia dans Star Wars, Carrie Fisher est définitivement entrée dans l'histoire du cinéma. L'épisode V, L'Empire contre-attaque (1980), est diffusé ce 9 janvier sur TF1 et nous permet de retrouver l'icône regrettée du cinéma, disparue le 27 décembre 2016. Vaillante sur grand écran, elle était une actrice au tempérament très fort et féministe. Elle brillait ainsi par son refus d'être une star lisse et a toujours assumé ses erreurs et ses imperfections.

Il y a sept ans, invitée à Sydney pour la promotion de son spectacle comique Wishful Drinking, la comédienne avait ainsi confié lors d'une interview à la presse australienne s'être beaucoup droguée lors du tournage de la légendaire saga de science-fiction.

"J'ai pris de la cocaïne sur le plateau de L'Empire contre-attaque, lors du tournage sur la planète de glace. Je n'aimais pas spécialement la cocaïne, je prenais simplement ce qui me permettait de planer." La star hollywoodienne, qui a connu la dépendance à différentes drogues pendant des années, a poursuivi : "Soudain, j'ai réalisé que je prenais plus de drogues que la plupart des gens de mon entourage et que mes choix devenaient de plus en plus limités. Mais ce que je prenais était difficile à trouver. Comme les drogues que je recherchais étaient illégales, sans compter les sommes d'argent que j'y dépensais, ça me freinait et ça n'a jamais été réellement un problème. Si j'avais été dépendante à l'alcool, que l'on trouve à tous les coins de rue, je serais sans doute déjà morte."

Elle avait également déclaré que cette face sombre de son passé n'avait absolument rien à voir avec son histoire familiale (son père Eddie Fisher a quitté sa mère Debbie Reynolds pour épouser Elizabeth Taylor) : "Cela relève de ma propre responsabilité. Si Hollywood avait un rôle à jouer là-dedans, nous serions tous des drogués."

Carrie Fisher a été une grande consommatrice de drogues dans les années 1980. Sa vie à l'époque était jalonnée de passages dans des hôpitaux psychiatriques, dans des cliniques de désintoxication et même d'un passage aux urgences après une overdose. John Belushi, lui-même décédé d'une overdose en 1982 et partenaire de Carrie dans The Blues Brothers, avait même mis en garde l'actrice quant à ses problèmes de drogue. Un conseil qui lui a peut-être permis de ne pas sombrer et d'élever sa fille, Billie Lourd, aujourd'hui âgée de 25 ans et actrice. Notamment dans la nouvelle trilogie Star Wars...