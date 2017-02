Stéphane Bak ne rigole plus : Dans "Seuls", il s'impose !

C'est en 2010 que Stéphane Bak se fait remarquer sur la scène comique. Sept ans plus tard, celui qui a ensuite joué dans Les Gamins, Les Héritiers, Elle et Le ciel attendra obtient le rôle de Dodji dans le film de science-fiction Seuls, adaptation de la bande-dessiné phénomène. Fini de rigoler, le comédien de 20 ans s'impose en haut de l'affiche. Avec sa partenaire Sofia Lesaffre, alias Leïla, il a répondu aux questions de Purepeople.

Son message aux fans de la BD

"On est des fans de la BD, on a voulu lui rendre l'hommage le plus sincère, investi. C'est difficile de croire aujourd'hui dans les adaptations françaises de BD, mais là, pour le coup, on est très fiers du film. Il est très réussi, singulier dans ce paysage. Les fans reconnaîtront tous les codes essentiels de la BD avec des modifications. L'esprit de la BD est là. Le scénariste et le dessinateur en sont très fiers, c'est l'essentiel."

Le casting

"Ma première scène d'audition était la rencontre de Dodji et la bande. C'était très proche du texte et pas sur les impros car c'est un film qui demande à ce qu'on respecte les codes de la BD." Un challenge pour celui qui est expert en stand-up.

Dodji par Sofia

Sofia Lesaffre est très inspirée lorsqu'il s'agit de décrire le personnage de son partenaire : Dodji : "C'est quelqu'un de très secret, pudique et réservé. Il se la joue lone ranger, loup solitaire. Mais il va se rendre compte qu'on avance mieux quand on est tous ensemble car chacun est important, chacun est un pilier. Il est plus secret car il a son histoire à lui, son passé, c'est un peu un personnage cassé."

Stéphane par Sofia

Son personnage semble bien différent du comique qu'il est. Pourtant, Sofia n'est pas de cet avis : "Stéphane me fait penser un peu au personnage. Quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est l'opposé du personnage parce qu'il prend beaucoup de place, il vanne, il parle avec tout le monde. À la différence de Dodji qui est dans son coin. Mais à la fin de la journée, on ne sait pas plus de choses sur lui, le vrai Stéphane Bak. Même s'il est avec tout le monde, il reste un peu dans son coin, il a besoin de son espace personnel." Qu'en pense l'intéressé ? Stéphane dira, en souriant un peu : "Je ne me prononcerai pas."

Le tournage

"Les derniers jours, c'était émouvant de tous se quitter", confie Stéphane quand on lui demande son souvenir le plus fort. Le tournage a été physique, mais il déclare : "Les cascades, on a tout fait !" Il a beaucoup de moments en tête, mais impossible pour lui d'en parler : "Car ça risque de spoiler le film."

Son pire moment de solitude

Quand on lui demande ce qu'il déteste faire seul, Stéphane Bak clame : "Je déteste faire du shopping seul, ça me saoule, avec des personnes ou tout seul. Je ne peux même pas aller à Auchan, c'est horrible, je me perds, il manque toujours dix trucs en sortant. Et je n'aime pas regarder des matchs tout seul ou aller au cinéma seul, car j'aime bien parler avec quelqu'un du film en sortant."

Le ton est moins léger quand il nous révèle son pire moment de solitude : "Hier, en me rendant à une interview, je me suis fait arrêter par les flics. Ils m'ont vu composer le code de l'immeuble et j'avais un petit sac avec des vêtements. Ils m'ont plaqué au mur et m'ont fait vider mon sac. Et il n'y avait personne, j'étais victime d'un délit de faciès... Il n'y avait aucune raison apparente. Je me suis dit bon, il n'y a pas l'équipe du film, il n'y a personne, c'était très bizarre. Un vrai moment de solitude, j'étais vraiment seul..."

Celui que Sofia compare à un suricate ("il faut toujours qu'il soit entouré de tout le monde !") est donc bien loin d'être uniquement un rigolo qui amuse la galerie : il sait montrer d'autres facettes, sérieuses et profondes... À voir dans Seuls.



Seuls, en salles le 8 février