Stéphane Bern et Patrick Poivre d'Arvor : Leur déjeuner entre Pères & Fils

Pères et fils se sont retrouvés le temps d'un déjeuner parisien au Café de la Paix, le 21 juin 2018. Évoluant dans des domaines aussi variés que l'art, la politique, les affaires ou le journalisme, la centaine de convives a pu profiter d'un menu estival signé du chef Laurent André.

Pour la 8e édition de ce rendez-vous annuel célébrant la fête des Pères, Stéphane Bern est venu accompagné de son papa, Louis, ancien directeur de communication dans une société pétrolière. L'animateur de Secret d'Histoire s'est récemment confié sur le fait qu'il ne désirait pas d'enfant à son tour, estimant qu'il "ne s'aim[ait] pas assez pour se reproduire".

Non loin de là, Patrick Poivre d'Arvor et son fils Arnaud étaient également de la partie. Ils ont ainsi pu déguster leur repas en compagnie de Franck Provost et son fils Fabien, de Patrick de Carolis et ses fils Florent et Louis, ou encore Charles Beigbeder et son père Jean-Michel. Retour en images sur ce déjeuner de famille étoilé.