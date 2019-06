Stéphane Bern, un planning surchargé : "C'est parfois chaotique"

Stéphane Bern n'a presque pas une minute pour lui. L'animateur de France Télévisions est aux commandes de plusieurs émissions. Si Bons Baisers d'Europe ne fera pas son retour la saison prochaine sur France 2, le présentateur de 55 ans sera de retour avec de nouveaux numéros du Village préféré des Français et de Secrets d'histoire (sur France 3) ou de La Fabuleuse Histoire. On le retrouve également sur RTL dans l'émission À la bonne heure !

Un emploi du temps très chargé qu'il a évoqué lors de son interview pour le magazine TV Mag : "J'ai un moteur qui est la passion. C'est parfois chaotique, mais j'ai heureusement une assistante qui m'aide beaucoup. Je suis à RTL tous les matins, du lundi au jeudi, et j'enregistre à l'avance le vendredi matin afin de partir le jeudi en tournage, soit pour Secrets d'histoire, soit pour Laissez-vous guider, La Fabuleuse Histoire ou Le Village préféré. Sans oublier le Loto du patrimoine, ici et là du théâtre ou d'une fiction. Je repars en tournage pour France 3 et j'aurai peut-être bientôt un rôle récurrent. Et mes propres travaux d'écriture ou de restauration."

Ce planning ne lui laisse bien entendu que peu de place pour une vie privée. "Je ne vois pas beaucoup ma famille, mes amis et je me rends à peu de mariages, mais c'est un choix. Cette suractivité relative calme mes angoisses existentielles", a admis Stéphane Bern auprès de nos confrères. Il relativise en se disant qu'il fait "réellement quelque chose de [sa] vie".

Stéphane Bern célibataire ?

Reste à savoir si ce rythme de vie effréné lui a tout de même permis de retrouver l'amour. Pour rappel, lors de son passage dans Ça ne sortira pas d'ici le 17 avril 2019, Stéphane Bern avait révélé être de nouveau célibataire. Une annonce surprise intervenue près de deux ans après qu'il avait pris la pose avec son compagnon de l'époque, Lionel, en couverture de Paris Match.

"Il a de vraies valeurs. Un véritable savoir-être. Il n'est pas attiré par ce qui brille, il adore la campagne. Lui comme moi avons les deux pieds ancrés dans la vraie vie." Plus encore, Stéphane Bern se disait aussi épanoui que possible auprès de Lionel. "Depuis qu'il est entré dans ma vie, je ne cours plus après l'inaccessible. Je suis davantage dans la sérénité", avait-il confié.