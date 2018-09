Stéphane Guillon raconte l'époque où Muriel Cousin était sa maîtresse

Stéphane Guillon est un homme amoureux. En couple avec la chroniqueuse Muriel Cousin depuis 2005, l'ancienne forte tête de Salut les Terriens et sa moitié n'étaient pourtant pas destinés à finir ensemble.

Pour le magazine Paris Match, Stéphane Guillon accepte de raconter son histoire avec Muriel. Une relation rythmée par le doute et l'insouciance mais surtout par l'amour passionnel qui les lie depuis leur toute première rencontre en 2003 dans l'émission Le Fou du roi sur France Inter : "Je la trouve non seulement très jolie, mais aussi brillante dans ses interventions et je devine chez elle une certaine fragilité, ce qui me touche. Dès le début, elle m'attire, bien qu'elle prétende que c'est elle qui m'a repéré la première."

S'ils ont eu la chance de connaître l'amour au premier regard, Stéphane Guillon et Muriel Cousin deviennent rapidement des amants interdits. En effet, le chroniqueur radio et télé est marié, il a même trois enfants en bas âge. De son côté, Muriel, qui a trois enfants elle aussi, est libre. Malgré les obstacles qui les séparent, ils prennent le risque d'entamer une liaison : "Muriel devient vite mon amante, mon meilleur copain et une conseillère hors pair."

Mais l'euphorie des débuts commence à laisser place aux doutes et à la culpabilité : "Pendant des mois, c'est très dur, je suis très mal dans mon rôle de mari adultère, et mes gosses sont petits..." se souvient-il. Finalement, Stéphane Guillon finit par divorcer de sa femme : "Muriel et moi pouvons enfin vivre notre amour au grand jour."

Cette décision, l'ennemi de Thierry Ardisson ne l'a jamais regrettée. Ces deux-là sont in love depuis plus de treize ans, leur amour n'a pas faibli. Ensemble, ils accueillent une petit Violette et se marient en 2011. C'est ce qui s'appelle une histoire qui finit bien...