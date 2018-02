Stéphanie de Monaco : Pauline Ducruet et Camille Gottlieb sortent les dossiers !

Une nouvelle édition à succès du Festival international du cirque de Monte-Carlo vient de se refermer et c'est dans la discrétion que sa formidable présidente célèbre en ce 1er février 2018 son anniversaire : la princesse Stéphanie de Monaco a aujourd'hui 53 ans et ses filles n'ont pas manqué de clamer une fois encore leur amour et leur admiration sur les réseaux sociaux.

Pauline Ducruet a d'ailleurs choisi de continuer sur la lancée du Festival, alors qu'elle se prépare à en présider le week-end prochain (3-4 février) la 7e édition de la déclinaison junior qu'elle a imaginée, New Generation. Sur Instagram, la modeuse de 23 ans a publié une photo vintage assortie de mots qui le sont tout autant puisqu'empruntés à Patrick Bruel et son tube J'te l'dis quand même : "Je sais bien que je l'ai trop dis mais je te le dis quand même je t'aime maman tu es la femme la plus extraordinaire belle et courageuse BON ANNIVERSAIRE MAMAN", a-t-elle ainsi écrit en légende d'une image datant de pas loin d'une vingtaine d'années et les montrant au premier rang sous le chapiteau de Fontvieille. "Courageuse", la soeur cadette du prince Albert II l'a particulièrement été en montant au créneau pour défendre le cirque avec animaux face aux mouvements de protestation.

Des années après cet instant passé, mère et fille sont toujours aussi fusionnelles, y compris dans leur passion commune pour le cirque : après avoir reçu le soutien d'une Pauline over-lookée au cours de la 42e édition du Festival international du cirque, Stéphanie de Monaco la seconde en suivant avec elle les répétitions de New Generation, comme on a pu le découvrir cet après-midi dans la story Instagram de la demoiselle. Avec un tendre sourire de la princesse en prime...