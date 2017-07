Sting "trop souvent absent" : Son fils balance sur leur relation

Sting (de son vrai nom Gordon Matthew Thomas Sumner) est à la tête d'une jolie tribu composée de six enfants : Joe Sumner (40 ans), Fuchsia Sumner (35 ans), tous deux nés de son union avec l'actrice Frances Tomelty, Mickey Sumner (33 ans), Jake Sumner (32 ans), Coco Sumner (26 ans) et Giacomo Sumner (21 ans), tous nés de son second mariage avec son épouse actuelle Trudie Styler. Egalement doté d'une fortune obtenue au fil de sa carrière, l'ancien leader de Police n'est pas du genre généreux avec ses enfants, et ne s'en est jamais caché. Une franchise qu'il a transmis à son fils aîné.

Tous deux présents le 22 juillet dernier au Antibes Jazz Festival, Sting et Joe Sumner ont partagé la scène pour le plus grand plaisir des fans. L'occasion pour le leader du groupe Fiction Plane doté de la même voix que son père de se confier à Var Matin sur leur relation qui n'a pas toujours été fusionnelle.

Si Joe Sumner est reconnaissant envers son père de l'avoir invité à le suivre sur sa tournée d'été, il lui reproche ouvertement son absence lorsqu'il était plus jeune. Sting a privilégié sa carrière à sa famille. "Mon père n'a pas souvent été présent pour moi. Il était même trop souvent absent. J'en ai sûrement souffert", confie Joe Sumner. Pas de quoi le dégoûter pour autant de fonder une famille nombreuse, tout en prenant soin de ne pas reproduire les impairs de son père : "J'ai quatre enfants, le dernier a deux ans. Mais pour être auprès de ma femme et de mes enfants, j'ai laissé de côté mon métier. Je ne voulais pas commettre les mêmes erreurs que mon père."

Joe Sumner n'hésite pas non plus à avouer qu'il n'était pas fan de la musique de Sting dans ses jeunes années : "Je préférais Nirvana à Police."

Mais lorsque le chanteur, bassiste et guitariste de Fiction Plane veut renouer avec la musique et la scène, son père l'aide à assouvir ses envies et lui donne les coups de pouce dont il a besoin. "Ce qu'il faut dire tout de même, c'est qu'il m'a aidé sans que j'ai besoin de lui demander", avoue-t-il. De quoi redorer l'image de Sting qui ne décrochera pas le prix du meilleur papa.