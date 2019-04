Suri Cruise fête ses 13 ans avec ses copines et sa maman Katie Holmes

Jeudi 18 avril 2019, Suri Cruise a donc soufflé une bougie de plus. La demoiselle a été vue se rendant dans un restaurant de New York, accompagnée de sa mère Katie Holmes et de ses copines. Devenue une jolie petite ado, elle ressemble de plus en plus à son père, Tom Cruise.

C'est au restaurant Delicatessen que Suri Cruise a fêté son 13e anniversaire. Visiblement, la jeune fille avait imposé un dress code puisqu'elle et ses amies portaient toutes des robes fleuries dans les tons roses ! Devenue sage et calme, alors qu'on l'a connue faisant des crises phénoménales sous l'oeil ravi des paparazzi à l'époque où elle apparaissait avec sa mère Katie Holmes (40 ans) et son père Tom Cruise (56 ans), Suri n'a pas bronché lorsque se sont mis à crépiter les flashs des photographes...

La jeune fille, qui a aujourd'hui de plus en plus les traits de son célèbre papa, a sans doute été couverte de cadeaux par ses invitées et sa maman, laquelle a obtenu sa garde exclusive après son divorce en 2012 d'avec l'acteur de Mission Impossible. Tom Cruise, qui n'aurait pas vu sa fille depuis des années, a-t-il pensé à lui faire parvenir des cadeaux ? On imagine en revanche que Jamie Foxx, le nouvel amoureux de Katie Holmes, a pensé à lui en offrir.

Suri Cruise vit désormais une vie tranquille et presque normale à New York, où sa mère possède un chic appartement. Katie Holmes a aussi acheté une demeure à Los Angeles, ce qui lui permet d'avoir un toit sur la tête quand elle est en tournage. L'actrice est ainsi attendue dans Coda, The Secret, Brahms : The Boy II ainsi que le téléfilm No Apologies. "Ma fille est la personne la plus importante à mes yeux, et son éducation prévaut sur mon travail en ce moment. Il est très important que je sois présente et qu'elle ait une enfance stable, dans l'innocence. Je me sens si bénie de faire ce que je fais mais il n'y a rien de mieux au monde que de voir votre enfant réussir ce qu'il accomplit", confiait la star il y a quelques années.

Thomas Montet