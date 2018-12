Sylvie Tellier : Bisou à son fils endormi, la photo de sa "bouffée d'amour"

L'élection de Miss France 2019 se tiendra le 15 décembre 2018 au Zénith de Lille. Un événement organisé par Sylvie Tellier, patronne du comité. La jolie maman de trois enfants – Oscar (8 ans), Margaux (4 ans) et Roméo, né en juillet – a donc un emploi du temps très serré. Sur Instagram, elle a publié une photo sur laquelle elle pose avec son bébé, consciente que dans les jours à venir, elle aura moins de temps à lui consacrer.

Samedi, une nouvelle Miss France va être élue. Débutera alors pour Sylvie Tellier et sa nouvelle protégée un véritable marathon médiatique. On le sait, chaque année, c'est nuit blanche après la cérémonie puis, les allers retours en voiture, en train et en avion débutent, la valse des interviews aussi. La femme de 40 ans devra donc faire de la place dans son emploi du temps pour voir ses petits.

Consciente de tout cela, vendredi 14 décembre, elle a dévoilé sur Instagram une photo d'elle embrassant son bébé encore endormi, légendée : "Une dernière bouffée d'amour et on y retourne... Câlin du matin et la journée se passera bien Miss France J-1 #mum #love #babyboy."