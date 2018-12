Sylvie Tellier : Son fils Roméo premier supporter des Miss France 2019

Sylvie Tellier savoure ces instants précieux avec son fils après leur courte séparation. Elle est en effet partie sans ses enfants Oscar (8 ans, né de ses amours avec son ex-mari Camille Le Maux), Margaux (4 ans, née de son union avec son amoureux actuel, Laurent) et Roméo. Si elle avait déjà laissé son petit dernier pour la première fois quelques jours début octobre pour se rendre à un mariage, elle n'a pas caché que la séparation avait une fois de plus été difficile. Heureusement, elle a pu le voir et prendre de ses nouvelles grâce à Skype ou Facetime. L'occasion pour ses abonnés de découvrir sa jolie petite bouille car Sylvie Tellier leur a dévoilé une capture d'écran sur laquelle on peut voir son visage.