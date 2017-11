Tanguy : Une suite est en préparation, André Dussollier confirme !

Le film Tanguy d'Etienne Chatiliez avait braqué l'attention sur un phénomène de société avec ingéniosité il y a quinze ans, celui des enfants qui restent habiter de plus en plus tard chez leurs parents. Quinze ans plus tard, ce long métrage qui avait attiré plus de 4,3 millions de spectateurs en salles va connaître une suite ! C'est l'un de ses acteurs principaux, André Dussollier, qui l'a confirmé au micro d'Europe 1.

Invité de l'émission Bonjour la France sur Europe 1 le 6 novembre, André Dussollier a déclaré que le tournage de la suite allait bientôt commencer, avec le même trio d'acteurs, à savoir lui-même, ainsi que Sabine Azéma et Eric Berger, et les mêmes scénaristes (Étienne Chatiliez et Laurent Chouchan) : "Si vous vous souvenez, à la fin du premier film, Tanguy est parti en Chine. Là-bas, il s'est marié, a eu des enfants. Nous, ses parents, sommes tranquilles et puis un jour, quelqu'un sonne à la porte et c'est Tanguy, 44 ans, détaille le comédien. Sa Chinoise l'a quitté, alors il revient. Il y a des surprises, c'est complètement délirant."

Dans les pages de Télé 7 Jours, Eric Berger était revenu sur ce rôle d'étudiant trentenaire qui ne veut pas quitter le cocon : "J'avais tellement le trac de jouer pour un réalisateur comme lui, et avec André Dussollier et Sabine Azéma, que j'ai créé le personnage de Tanguy le nez en l'air ! On dit souvent que le succès est un accident !" Il avait expliqué à quel point ce rôle a eu de l'importance pour lui, loin d'être lassé qu'on le ramène sans cesse à ce personnage : "C'est le jeu ! Je ne suis pas blasé. Il a posé un éclairage sur ma vie. Après, comme j'ai obtenu des rôles moins voyants, certaines personnes disent : 'Pauvre vieux, ça doit être dur !' Mais je n'ai jamais cessé de tourner ou de jouer au théâtre. Je lui dois bien plus que je ne le crois. J'attends le prochain rôle qui sera aussi marquant et je suis prêt à parier qu'il portera encore un pull en V et une raie sur le côté."