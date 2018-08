Tarek Boudali quitte "En famille" : Ses adieux à la série !

Vendredi 15 juin 2018, Tarek Boudali faisait une grande annonce choc ! Le comédien de 38 ans officialisait son départ de la série En famille (M6) après avoir incarné Kader pendant sept saisons. Loin de regretter cette décision, ce dernier avait avoué qu'il "n'avait plus trop de temps avec tous ses projets" lors d'une conférence de presse. Pour clôturer cette belle aventure, Tarek Boudali a fait ses adieux à la série sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram que Tarek Boudali a dit au revoir à En famille en postant une photo adorable samedi 25 août 2018. Sur celle-ci, on retrouvait l'acteur de 38 ans complice avec Marie Vincent (Brigitte) et Jeanne Savary (Marjorie), sa belle-mère et sa belle-soeur dans la série . "Au revoir En famille !", a-t-il écrit en légende. Tarek Boudali a également tenu à taguer le nom de tous ses autres camarades comme Axel Huet, Charlie Bruneau ou encore Benoît Moret.

À la suite de cette publication, les internautes se sont montrés très peinés. "Tu vas beaucoup me manquer Tarek. Je t'aimais bien Kader ! C'est très très triste... C'est vraiment dommage pour nous mais je reste ta fan", pouvait-on lire dans les commentaires.