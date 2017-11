Teddy Riner, des pubs mais pas à tout prix : "Je ne suis pas une prostituée"

Deux titres de champion olympique, neuf de champion du monde et peut-être bientôt dix, une place le top 5 des personnalités des préférées des Français et un capital sympathie continuellement en hausse, Teddy Riner a tous les atouts pour séduire les annonceurs. Une position de force qui s'exprime directement dans l'explosion de ses gains avec des revenus estimés à 5,5 millions d'euros en 2017 alors qu'ils n'étaient "que" de 700 000 euros en 2010.

Sans cesse plébiscité pour jouer les ambassadeurs, le judoka français de 28 ans ne se refuse pas de juteux contrats mais pas question pour la montagne de 2,04 et plus de 120 kilos se céder à toutes les tentations. Le champion choisit avec soin ses partenaires en association avec sa plus fidèles conseillères : son avocate Delphine Verheyden.

Connu pour son franc-parler et ses phrases percutantes, Teddy Riner ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque son business avec L'Equipe dans l'édition du 9 novembre du quotidien sportif. "Un gros chèque ne suffit pas. J'ai refusé un million d'euros pour une marque coréenne, de grosses sommes pour des fenêtres ou une plate-forme pétrolière. Pour parler vulgairement, je ne suis pas une prostituée", lâche le sportif. "Attention, je ne crache pas sur l'argent, mais je n'accepte pas n'importe quoi", tempère le papa du petit Eden.

Parce que de lourds contrats avec des marques qui lui plaisent, Teddy Riner en a plusieurs. Le plus gros concerne sa collaboration avec l'équipementier Under Armour qui est estimé à 1,2 millions d'euros. Si celui avec Habitat n'est pas mentionné, sa dernière publicité décalée pour le lit Léo, sur lequel il adore s'allonger, séduit déjà.

En décrochant un nouveau titre de champion du monde le week-end prochain à Marrakech (la compétition sera retransmise en exclusivité et en clair sur la chaîne L'Équipe les 11 et 12 novembre prochain), Teddy Riner renforcera aussi son image de personnage vendeur auprès des annonceurs.

L'intégralité de l'interview de Teddy Riner est à retrouver dans L'Equipe en kiosques le 9 novembre 2017.