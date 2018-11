Terence Telle (DALS 9) proche de Shy'm : "Elle me plaît"

Samedi 24 novembre 2018, TF1 diffusait la demi-finale de Danse avec les stars 9. Iris Mittenaere - qui se remettait à peine d'une blessure -, Clément Rémiens et Terence Telle se sont affrontés pour unr place en finale. Malheureusement pour ce dernier, l'aventure s'est arrêtée. Le partenaire de Fauve Hautot n'a toutefois aucun regret comme il l'a confié à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs.

S'il n'a pas caché sa déception, il assure avoir vécu une "aventure fantastique" avec de "très belles rencontres". Le mannequin de 27 ans a simplement évoqué sa partenaire de danse à ce moment-là, mais il n'a pas caché un peu plus tard dans l'interview être proche de Shy'm, qui, on le rappelle, fait partie du jury de DALS 9. La belle brune de 32 ans a souvent complimenté le candidat sur ses prestations, mais aussi sur son physique. Et Terence ne semblait également pas insensible à son charme, ce qui lui a valu une petite question sur la chanteuse : "Shy'm est une femme très charmante, je la trouve drôle, intelligente donc forcément elle plaît à beaucoup de monde, moi compris. On a beaucoup de points en commun. Et lors d'un prime, elle m'avait complimenté en me disant que ma prestation lui avait mis des coeurs dans les yeux et tout s'est emballé. J'espère vraiment qu'on restera en contact car c'est une personne extraordinaire", a-t-il confié quand on l'a interrogé sur sa proximité avec la jurée.

Il est ensuite revenu sur sa blessure aux cervicales survenue début novembre. Un événement qui lui a permis d'aller encore plus de l'avant dans la compétition : "Pour être honnête, au lendemain de ma blessure, je ne pouvais absolument pas bouger. Et je me suis dis que si tout devait s'arrêter à cause de ça, ça serait la pire chose qui pouvait m'arriver. A partir du moment où j'ai su que je pourrais danser à nouveau, je me suis vraiment plus lâché sur le parquet. Cette blessure m'a clairement rappelé à l'ordre."

Maintenant qu'il est éliminé, Terence ne peut que soutenir l'un des finalistes de cette saison. Bien qu'il pense qu'Iris Mittenaere et Clément Rémiens méritent tous les deux de succéder à Agustin Galiana (vainqueur de la saison 8), le jeune homme espère voir l'acteur de Demain nous appartient rafler la mise car il est "un peu plus proche" de lui.