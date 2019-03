Tex et Fred Testot réunis pour les chefs-d'oeuvre de la fille de Pierre Mondy

Anne Mondy s'expose à Paris du 11 mars au 9 juin 2019 à la brasserie Mon Paris !, située dans le 9e arrondissement de Paris. La fille du défunt acteur et metteur en scène Pierre Mondy, décédé en 2012 à l'âge de 87 ans, est une artiste plasticienne qui "papertorne", c'est-à-dire qui travaille avec du papier déchiré. "Elle déchire dans un mouvement libérateur les papiers sélectionnés du thème traité et les collent selon une technique bien spécifique. Alors commence sa réinterprétation de portraits, des thèmes, d'univers variés, rendue possible grâce à l'alchimie des matières et à l'harmonie des couleurs", est-il expliqué sur son site officiel.

Si son atelier est installé à Bordeaux, où l'"on retrouve ses trésors accumulés, affiches chinées, coupures de presse, papiers, playmobil, boulons et pots des peintures, ainsi que toutes ses inspirations culturelles", Anne Bondy s'expose dans la capitale. L'artiste était présente lors du vernissage organisé le 11 mars dernier en présence de plusieurs personnalités. Parmi eux, l'ancien animateur des Z'amours (France 2) Tex, qui se fait très discret depuis qu'il a été évincé de l'émission et de la chaîne publique, le comédien Fred Testot, dernièrement vu dans la série Sam diffusée sur TF1, ou encore le spécialiste cinéma de Canal+ Laurent Weil, qui partage avec Anne Mondy une grande complicité.