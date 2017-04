The Island 3 – François : Le beau gosse de l'aventure, c'est lui !

Lundi 10 avril prochain, M6 lancera en prime time la 3e édition de son programme d'aventures The Island. À l'occasion de cette nouvelle saison, 22 participants ont décidé de tenter de "survivre" pendant vingt-huit jours dans des conditions extrêmes... Parmi eux, le très beau François devrait se faire remarquer !

Comme la chaîne l'a indiqué dans un communiqué de presse, François est un DJ parisien âgé de 30 ans. "Je pense que, dans cette aventure, je vais trouver des réponses à des questions que je ne me pose même pas encore, des questions qui vont se créer là-bas", a-t-il commenté avant d'embarquer. En attendant de le découvrir sur M6, nous vous proposons d'ores et déjà de le suivre sur Instagram et sur Facebook, où le beau gosse multiplie les selfies pour notre plus grand bonheur.

Au cours de l'aventure, François croisera la route de Jennyfer (32 ans, mannequin), Maryse (31 ans, urgentiste), Cyril (27 ans, manager dans l'informatique), Mehdi (35 ans, conseiller en énergie), Romain (41 ans, cameraman), Alexia (27 ans, vétérinaire), Charlène (22 ans, journaliste), Klara (34 ans, commerciale), Jessica (30 ans, camerawoman), Rachana (34 ans, chargée d'affaires), Aurélien (28 ans, cameraman), Bruno (44 ans, pharmacien), Didier (56 ans, agent de maîtrise), Thibaud (29 ans, orthoprothésiste), Claire (27 ans, camerawoman), Corinne (41 ans, vendeuse à domicile), Pascale (56 ans, distributrice indépendante), Sandrine (49 ans, cadre manager), Jérémie (37 ans, cameraman), Martin (28 ans, entrepreneur) et Patrick (46 ans, responsable technique).

En ce qui concerne les conditions de vie dans le programme, M6 a promis des situations plus extrêmes que celles des deux saisons passées. L'explorateur Mike Horn a notamment abandonné les participants dans un archipel du Panama, par petits groupes, comme s'ils venaient d'affronter un naufrage... À suivre !