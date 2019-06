Thierry Ardisson viré de C8 : l'animateur règle ses comptes pour sa dernière

Depuis treize ans, Thierry Ardisson présentait Les Terriens, d'abord sur Canal + puis sur C8. Une page se tourne ce samedi 15 juin 2019 puisque l'homme en noir tire sa révérence, contraint et forcé. Le célèbre animateur de 70 ans le redit sans équivoque dans la tribune libre qu'il a écrite à l'occasion de sa grande dernière : il a été "viré !". L'époux de la journaliste Crespo-Mara tient à ce que les choses soient bien claires, C8 se sépare de lui pour des raisons budgétaires : "Quand le propriétaire du groupe auquel vous livrez une émission depuis treize ans vous demande la même chose pour la saison suivante pour la moitié du prix, et que ce n'est pas négociable, vous êtes 'viré'. C'est le mot. Il y a treize ans, Patrick de Carolis me virait de France 2, aujourd'hui, Vincent Bolloré me vire de C8. Sans préavis. Who's next ?"

Thierry Ardisson ne se préoccupe pas de son avenir mais plutôt de celui de ceux qui travaillaient avec lui depuis des années : "Le problème, ce n'est pas moi. Ce sont bien sûr les salariés qui se retrouvent sans boulot à la rentrée et dont on s'occupe."

Le personnage incontournable du PAF considère qu'il est impensable de proposer une télévision au rabais, quitte à perdre l'émission qu'il animait depuis plus d'une décennie. "Abandonner l'idée d'une émission écrite, tournée, montée et mixée, c'est ce à quoi m'obligeait la réduction de moitié d'un budget qui pourtant n'avait pas été réévalué depuis la première de Salut les Terriens , il y a treize ans... J'ai refusé", défend-t-il avec conviction et fermeté.