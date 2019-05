Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) : Le visage de leur fille dévoilé !

Après une grosse frayeur, Tiffany et Justin, couple emblématique de Mariés au premier regard (M6), sont rassurés. Leur petite Romy (10 mois), qui souffrait de muguet, d'une roséole et d'une double otite, va mieux ! Sur Instagram, l'heureux papa a d'ailleurs partagé de rares et adorables photos... sur lesquelles le visage de sa fillette apparaît !

Justin a profité d'un tendre moment avec Romy dans une animalerie. La petite fille a alors pu découvrir des lapins aussi mignons qu'elle. Le coach sportif et professeur d'EPS en a profité pour dévoilé le visage de Romy, émerveillée. "10 mois déjà #papagaga #moisiversaire #romy", a écrit Justin.