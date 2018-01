Tiffany (Mariés au premier regard) enceinte et critiquée : "Bon, ok stop !"

Tiffany, qui a épousé Justin dans Mariés au premier regard saison 1 (M6), est enceinte de son premier enfant. C'est sur Instagram que le couple a annoncé l'heureuse nouvelle. Dans la foulée, la future maman indiquait en être à son troisième mois de grossesse et connaître le sexe de bébé. De quoi faire bondir les internautes. Pour Télé Loisirs, Tiffany répond aux critiques.

"Certains fans me contredisent un peu sur ma date d'accouchement, sur l'avancée de ma grossesse et d'autres petits détails... C'est un peu agaçant !", regrette-t-elle. Et de confirmer les informations déjà données : "Je dois accoucher en août, début août et on me dit que je me trompe dans mes calculs... Je sais ce que je fais, c'est ma grossesse hein ! J'essaie tout de même de ne pas trop y prêter attention..."

Concernant le fait que Justin et elle connaissent déjà le sexe du bébé, Tiffany poursuit : "Bon, ok stop ! Je sais qu'ils ne font pas ça de façon méchante... Mais parfois, j'ai envie de dire 'laissez-moi tranquille' (rires)." Ainsi, la jolie brune précise que son chéri et elle sont "sûrs à 80%". "Et de toute façon, on ne veut pas le dire pour le moment", conclut la future maman, qui a révélé avoir eu un premier trimestre difficile.

En story sur Instagram, Tiffany avait déjà poussé un premier coup de gueule concernant les commentaires de certains internautes. "Merci chers abonnés apprentis obstétriciens mais je pense être la mieux renseignée sur ma grossesse. Mieux vaut en rire hein...", avait-elle alors lâché.