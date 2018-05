Tiffany (Mariés au premier regard), un mariage avant bébé : La raison dévoilée !

Samedi 5 mai 2018 restera une date gravée dans les mémoires de Tiffany et Justin. Ce jour-là, les deux candidats de la première saison de Mariés au premier regard (M6) se sont mariés dans le plus grand secret. "Une belle cérémonie, entourés de [leurs] proches" a confié la future maman, à nos confrères de Télé Loisirs.

Et la date n'a pas été choisie au hasard : "On a choisi le 5 mai pour pas que la grossesse ne soit trop avancée histoire qu'on ne conjugue pas mariage et accouchement le même jour (Rires). J'ai toujours voulu me marier avant d'avoir des enfants et Justin, de son côté, voulait avoir des enfants avant de se marier. Donc, on a coupé la poire en deux et tout le monde est content ! (Rires)."

Tiffany a ensuite confié que, contrairement à son mariage avec Thomas dans l'émission de M6, elle était loin d'être stressée. C'est en effet l'excitation qui a primé : "Ce n'était pas les mêmes émotions... Et, avec Justin, j'étais sûre qu'il allait dire 'oui.'"

Depuis, les tourtereaux sont partis trois jours à La Baule pour un "mini-voyage de noces" comme l'a indiqué la jeune femme, sur son compte Instagram. En story, elle a même dévoilé une photo d'eux à la plage.