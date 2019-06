Tina Kunakey : Son clip perturbant et osé, alors qu'elle était enceinte

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le dernier clip que Tina Kunakey a tourné est très perturbant. Le mannequin de 22 ans a dévoilé sur son compte Instagram des extraits de Too Hot, le premier son clipé du groupe électro français Pink Noise. Réalisées par Kim Chapiron (à l'origine du clip À l'ammoniaque de PNL), ces images montrent plusieurs protagonistes dans un club privé, dont la compagne de Vincent Cassel, enceinte.

Ladj Ly, Almany Kanouté, Oxmo Puccino et Djebril Zonga apparaissent dans ce clip, mais c'est une scène entre le top model Molly Constable et Tina Kunakey qui surprend. Tout bascule quand tout ce petit monde se met à lécher des crapauds hallucinogènes. Ainsi, la jolie brune se met à lécher frénétiquement sa consoeur, dont la gorge se gonfle comme celle des amphibiens. Si certains internautes ont salué la poésie et les belles images issues du clip, d'autres ont exprimé leur étonnement, et parfois leur dégoût dans les commentaires de la vidéo publiée par Tina Kunakey. Pour l'occasion, le mannequin a également pris la pose devant l'objectif de JR, célèbre artiste photographe, le ventre bien rond, les jambes cuissardées et écartées.