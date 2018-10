Tina Turner gravement malade : Son mari lui a donné un rein

Tina Turner publie le 16 octobre 2018 outre-Atlantique une autobiographie intitulée My Love Story. Le magazine People en dévoile les premiers extraits. L'artiste de 78 ans y revient, par exemple, sur la relation cauchemardesque qu'elle a entretenue avec Ike Turner, un premier mari violent et abusif. Tina écrit qu'elle a de nouveau cru en l'amour en rencontrant le producteur allemand Erwin Bach avec lequel elle vit en Suisse. Ce dernier lui a sauvé la vie... au sens littéral.

De nombreux chapitres lui sont consacrés. Tina Turner a rencontré Erwin Bach, cet homme de 18 ans son cadet, en 1985. Après vingt-six ans de vie commune, le couple s'est marié en 2013. En 2016, les médecins diagnostiquent un cancer intestinal à la chanteuse. C'est la première fois qu'elle en parle. "Erwin a toujours dégagé beaucoup de confiance, de l'optimisme et de la joie de vivre. Avec son aide, j'ai essayé de rester calme", écrit l'artiste. Tina Turner se tourne vers les médecines alternatives et l'homéopathie pour éviter les effets secondaires d'un lourd traitement. Évidemment, sa condition s'aggrave et l'un de ses reins lâche. "Les conséquences de mon ignorance ont bien failli me tuer." Elle s'en veut terriblement de s'être mise dans une telle position. "J'ai alors découvert quelque chose d'extraordinaire à propos d'Erwin : il ne m'a jamais reproché mes erreurs. Au lieu de ça, il a été loyal, gentil et compréhensif. Il était déterminé à m'aider à rester en vie."

Pourquoi un homme plus jeune désirerait une femme plus âgée ?

Pour sauver son épouse, Erwin Bach propose un de ses reins. C'est un donneur compatible. L'opération se déroule en avril 2017. Tina Turner écrit : "Je me suis demandé si les gens n'allaient pas voir dans ce don une forme de transaction. Nous sommes ensemble depuis si longtemps et pourtant, il y a encore des gens pour croire qu'il s'est marié avec moi pour mon argent et ma célébrité. Pourquoi un homme plus jeune désirerait une femme plus âgée ? Erwin a toujours ignoré les ragots."

"J'ai survécu à un mariage infernal qui m'a presque détruite, poursuit Tina Turner. Je sais que mon aventure médicale est loin d'être terminée. Mais je suis là, nous sommes toujours là, plus proches que nous l'avions imaginé. Je regarde derrière moi et je pense à mon karma. Le bien est né du mal. La joie de la peine. Et je n'ai jamais été aussi heureuse que je ne le suis aujourd'hui."

Cet été, Tina Turner a vécu une tragédie : le suicide de son fils Craig à l'âge de 60 ans. Quelques mois plus tôt, en avril 2018, elle avait fait son retour sur un tapis rouge, au bras d'Erwin Bach, à la présentation à la presse de la comédie musicale Tina: The Tina Turner Musical au théâtre Aldwych à Londres. Le spectacle se joue jusqu'en juillet 2019.