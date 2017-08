Tini (Violetta) : En vacances avec son amoureux, la star argentine se régale !

Cet été encore, Ibiza aspire au titre de destination de vacances préférée des stars ! De nombreuses célébrités auront posé leurs valises sur l'île espagnole, à l'image de Tini. La chanteuse argentine y est accompagnée de son amoureux, le charmant Pepe Barroso...

Tini (dont le vrai nom est Martina Stoessel) et Pepe Barroso ont été photographiés à Ibiza ce mardi 1er août. Le couple a profité d'un après-midi détente à la plage, entre baignades en mer et bains de soleil sur des transats. Craquante en bikini noir et lunettes Ray-Ban, la chanteuse révélée par la série Violetta – elle y incarnait le personnage principal, Violetta Castillo – a tenu à immortaliser cet instant en image.

Son selfie publié sur Instagram y fait sensation et régale ses plus de 4 millions d'abonnés.