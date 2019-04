Tom Daley : Le plongeur donne déjà des cours à son fils

Tom Daley, plongeur anglais détenteur de plusieurs titres ne pouvait pas faire autrement que de transmettre sa passion des bassins à son fils Robert. Un bébé qu'il a accueilli dans sa vie en juin dernier, avec son mari le scénariste américain Dustin Lance Black.

Le 30 mars 2019, Tom Daley a ainsi posté une adorable photo de lui et de son bébé, dont il continue soigneusement de cacher le visage, sur son compte Instagram. Père et fils s'amusaient dans l'eau au Aquatics Centre situé dans le Parc olympique de Stratford à Londres. "Robbie est allé à la piscine pour la première fois aujourd'hui ! Se retrouver dans l'eau avec notre fils, c'était quelque chose de très particulier. Il a adoré !", a commenté le jeune homme. Le 6 avril 2019, il remettait cela au même endroit et diffusait une nouvelle photo. "Papa a hâte d'emmener Robbie nager de nouveau !!", a-t-il commenté sur un cliché de lui en maillot de bain, tenant son fils dans les bras.

Tom Daley et Dustin Lance Black (44 ans) se sont mariés en 2017 en Angleterre après quatre années d'amour et alors même que leur couple a été marqué par l'infidélité 2.0 du jeune sportif... Depuis, les amoureux semblent sur un petit nuage et couvrent d'amour le petit Robert, lequel est né grâce à une mère porteuse et qui doit son prénom au défunt papa du plongeur, mort d'un cancer. Un joli et très touchant hommage...

"Bienvenue dans ce monde à notre petit Robbie Ray Black-Daley. Le moment le plus magique de ma vie. La quantité d'amour et de joie que tu as apportée dans nos vies est incommensurable. Notre adorable fils. Merci d'apporter tant d'amour et de lumière avec toi. Et merci à ceux qui ont permis de faire de notre rêve d'avoir une famille cette merveilleuse réalité", avaient commenté les deux époux peu après l'annonce de la venue au monde de leur bébé.

