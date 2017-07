Toni Garrn : Topless à la plage, le top model se dore la pilule

Toni séjourne actuellement à Palma, sur l'île de Majorque, en Espagne. Elle y a posé ses valises ce dimanche 16 juillet et permet à ses plus de 700 000 abonnés sur Instagram de suivre ses aventures.

Lundi, la bombe de 25 ans a publié dans sa story une photo d'elle, allongée sur une plage. Uniquement vêtue d'un bas de bikini rouge, Toni Garrn se couvre la poitrine avec un livre. Lolita, le roman scandaleux de l'auteur Vladimir Nabokov, publié pour la première fois en 1955, suscite la passion d'une nouvelle et célèbre lectrice !

Avant de s'envoler pour Majorque, Toni Garrn a réalisé un imparable numéro de charme au 70e Festival de Cannes. La jeune femme a également suscité envie et jalousie après un rendez-vous galant avec l'acteur Alexander Skarsgård, récemment séparé de la styliste britannique Alexa Chung.

Grâce aux photos souvenirs de son passage dans les Baléares, Toni Garrn entre dans la course pour le titre de star la plus sexy de l'été 2017. Une nouvelle concurrente pour la Française Ludivine Sagna, en vacances à Miami, et les mannequins Ilona Smet et Lottie Moss, respectivement vues à Bali et Ibiza...