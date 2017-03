Top Chef 2017 – Maximilien en couple : Sa petite amie est superbe !

"Oui je suis un dragueur mais pas comme à la télévision. Je ne suis pas aussi lourd sinon vous imaginez bien que je ne choperais jamais. Au montage, ils ont retenu tous les moments où je parlais de cul. (...) Et puis, je suis en couple. Ce que j'ai pu dire à la télévision, c'était pour faire le show. Je ne passerai jamais à l'action. Ma copine me connaît et me fait confiance", a déclaré Maximilien Dienst, candidat de Top Chef 2017, dans une récente interview accordée au site belge 7sur7.

Le cuisinier qui se définit lui-même comme un obsédé sexuel n'est en effet pas un coeur à prendre et sa petite amie est franchement très jolie. En fouillant sur les réseaux sociaux du participant, nous avons en effet pu voir de nombreuses photos du couple qui vit apparemment une relation longue distance.

La girlfriend de Maximilien vit en Thaïlande, où se rend régulièrement le chef pour lui rendre visite. Pas plus tard qu'en février dernier, ils étaient d'ailleurs une nouvelle fois réunis.

À en croire les clichés, leur histoire amour dure depuis longtemps (depuis au moins l'été 2016) et la belle brune est tellement folle amoureuse de son chef qu'elle se serait fait tatouer "J'aime Max" sur le poignet !

On leur souhaite tout le bonheur du monde.