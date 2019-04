Top Chef 2019 : Alexia en larmes, Florian déçu, des épreuves de haut vol !

Les jeux sont de plus en plus serrés pour les candidats de Top Chef 10 !Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine, Ibrahim, Anissa, Maël, Baptiste, Camille, Merouan et Damien ont été éliminés du concours de cuisine de M6. Ce mercredi 17 avril 2019, un nouveau candidat a dû quitter l'émission devant Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège.

Langoustines et agneau avec Nicolas Sale au Ritz

Pour cette première épreuve, les candidats ont rendez-vous place Vendôme, dans un palace renommé de la capitale : Le Ritz. Leur mission est de cuisiner l'agneau et de proposer des assiettes de haut niveau afin de convaincre Nicolas Sale, chef 2 étoiles de l'établissement ! Mais attention, sur les quatre candidats encore en lice seulement trois auront l'occasion de participer à l'épreuve. Ils seront alors jugés sur un amuse-bouche aux langoustines.

L'appât de Samuel : langoustines snackées en carpaccio, crème de langoustines, coriandre-gingembre-passion.

L'appât de Guillaume : artichaut façon barigoule, tartare de langoustine, langoustine rôtie, siphon de crème de langoustines, artichauts frits.

L'appât d'Alexia : langoustine saisie, voile de céleri au curry, pomme crue, crème de langoustine-coriandre-gingembre, beurre noisette citronné.

L'appât de Florian : tartare de langoustine-passion, langoustine snackée, beurre de gingembre, guacamole vanille.

Lors de la dégustation, Nicolas Sale sélectionne Guillaume, Samuel et Alexia. Florian ne disputera donc pas l'épreuve.

Les trois candidats doivent travailler des parties de l'agneau. Guillaume choisit la selle, Samuel choisit l'épaule et Alexia se retrouve avec le carré.

Samuel, épaulé par Philippe Etchebest, part sur une épaule d'agneau, des carottes, un caviar d'aubergine, un beurre d'herbes et un jus de carottes. Une recette qui enthousiasme le chef qui fait son possible pour que le candidat soit moins stressé.

De son côté, Guillaume, conseillé par Michel Sarran, se lance dans la préparation d'une selle d'agneau farcie aux piquillos et à l'ail, crème de cèpes et piquillos farcis. Il ajoute des filets mignons avec un peu de pignons de pain et de citron. Un clin d'oeil à Nicolas Sale qui propose également ce plat à la carte de son restaurant. Reste à savoir si le chef sera conquis...

Enfin, Alexia, soutenue par Jean-François Piège, travaille la recette suivante : carré d'agneau, jus d'agneau, voile de cresson, carottes glacées, laitue braisée et oignon rôti. Le chef lui reproche de faire trop de garnitures et craint que cela fasse oublier le goût de la viande. Elle change de direction et propose une laitue braisée enroulée dans une feuille de chou ainsi qu'un condiment échalote-piquillos.

Lors de la dégustation, Nicolas Sale préfère l'assiette de Samuel, qui obtient un pass pour la demi-finale. Il lui en faut un deuxième pour passer l'étape.

Le dessert en fleur de Cédric Grolet au Meurice

Deuxième étape du parcours, direction Le Meurice, rue de Rivoli à Paris, pour rencontrer Cédric Grolet, véritable pointure de la pâtisserie. Les candidats doivent réaliser un dessert en forme de fleur à la fois esthétique et gourmand.

Florian, plutôt à l'aise en pâtisserie, se lance dans la préparation de son dessert. Il élabore une rose de mangue, de la pâte sucrée, un crémeux au curry, un gel d'ananas le tout accompagné d'un coulis de mangue et citron vert. L'idée plaît à Hélène Darroze... qui est toutefois rapidement déçue par le manque de curry ! Finalement, le candidat épice encore un peu plus son dessert. Mais pour la chef, ce n'est pas assez.

Alexia propose de son côté un dessert fleuri saveur pomme. Sa recette est la suivante : rose de pomme pochée, compote de pomme au poivre, siphon yaourt-oseille, jus pomme-oseille, meringue. Jean-François Piège semble conquis mais estime qu'il manque un petit quelque chose. La jeune femme entend les remarques du chef et se lance dans la préparation d'un coeur coulant céleri.

Du côté de chez Philippe Etchebest, Samuel espère décrocher son deuxième ticket pour la demi-finale. Il propose un hortensia en poires pochées au vin rouge, une tarte bourdaloue et une crème pâtissière à la vanille.

Enfin, Guillaume mise tout sur sa pavlova. Il élabore une rose de chantilly vanille, une meringue garnie de fruits rouges, un disque de chocolat blanc, ainsi qu'un bavarois aux fruits rouges et aux agrumes. Michel Sarran craint que le dessert soit trop sucré. Crainte partagée par Guillaume qui ajoute de la groseille, du combava avec de l'agar-agar pour l'acidité. Petit hic : la rose de chantilly ne tient pas ! Le candidat en refait une express et monte sa fleur en chambre froide.

Le chef Cédric Grolet se retrouve face aux quatre desserts et préfère, au visuel, les assiettes de Guillaume, Florian et Alexia. C'est donc le dessert de Samuel, pas assez gourmand, qui ne sera pas sélectionné. Et après dégustation, c'est le dessert de Guillaume qui plaît le plus. Le candidat remporte un premier pass pour la demi-finale !

Homard et maïs avec Romain Meder au Plaza Athénée

Dans la continuité des épreuves, les candidats se retrouvent au Plaza Athénée, situé sur la chic avenue Montaigne. Face à Romain Meder, disciple d'Alain Ducasse et chef triplement étoilé, ils vont devoir associer du homard et du maïs !

Chez Michel Sarran, Guillaume cuit son homard au beurre d'algue, il ajoute un jus de homard au porto, un crémeux de maïs, un tacos aux pinces de homard et du pain au maïs.

Samuel part sur un homard poché, un jus de carcasse à l'estragon, des gnocchis au coude de homard, une tuile et un sabayon de maïs.

Florian prépare un homard rôti au beurre de maïs, des gnocchis au coude de homard, un jus de civet de homard, une crème de maïs rôti et un épi de maïs rôti.

Alexia propose un homard rôti au maïs, un toast de homard et maïs, un condiment maïs-corail-piment ainsi qu'un jus de homard et maïs.

Lors de la dégustation, Romain Meder craque pour l'assiette d'Alexia qui obtient son premier pass pour la demi-finale et fond en larmes.