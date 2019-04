Top Chef 2019 – Florian, malade depuis l'enfance : "On m'a enlevé la rate"

Mercredi 10 avril, dans l'épisode de Top Chef diffusé sur M6, Florian a fait une confidence sur sa santé qui a certainement touché les téléspectateurs. Lors d'une épreuve pensée par Arnaud Lallement, chef 3 étoiles élu Cuisinier de l'année 2013, les proches des candidats ont eu la chance de pouvoir les retrouver quelques minutes. Et en lisant la lettre que sa soeur lui a écrite, le jeune candidat de 27 ans a dévoilé d'où il puisait sa force.

"Ma soeur, elle a toujours été là pour moi. J'ai une maladie immunitaire depuis que je suis tout jeune. J'ai donc eu une enfance compliquée. On m'a fait une splénectomie à l'âge de 9 ans, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé la rate pour essayer de me soigner. Depuis, ça va beaucoup mieux. Je ne suis pas guéri, mais je me sens mieux", a-t-il confié face caméra.

Sans donner le nom de la maladie, le chef adjoint de l'établissement étoilé L'Auberge de la pomme (Eure), a poursuivi : "Cette maladie, c'est un handicap, mais j'en ai fait ma force. C'est ce qui me donne aujourd'hui cette envie de toujours vouloir avancer pour vivre pleinement ma vie." Et de conclure : "Quand on veut se battre, c'est qu'on est encore en vie et en bonne santé et ça, ça n'a pas de prix."

En plus de faire de belles confidences, Florian livre donc un message de courage.