Top Chef 2019 : Qui est Mauro Colagreco, le chef du Mirazur ?

Mercredi 24 avril 2019, dans le nouvel épisode de Top Chef 2019, Alexia, Florian, Samuel et Guillaume relèvent de nouveaux défis lancés par des chefs invités : les prestigieux Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic et Mauro Colagreco. Si les deux premiers sont largement connus du grand public, Mauro Colagreco est pour le moment surtout connu des initiés et à l'étranger. Portrait de ce chef étonnant et triplement étoilé.

À 42 ans, Mauro Colagreco est l'un des chefs les plus cotés du moment. Cet Italo-Argentin, qui a demandé aux candidats de Top Chef de réaliser un plat salé à base d'agrumes dans l'épisode diffusé le 24 avril, a fait ses armes chez les meilleurs : avec Bernard Loiseau jusqu'à sa mort en 2003, puis auprès d'Alain Passard à L'Arpège, d'Alain Ducasse au Plaza Athénée et de Guy Martin au Grand Véfour. Des expériences qui ont payé, car il est aujourd'hui à la tête du 3e meilleur restaurant du monde selon The World's 50 Best Restaurants : le Mirazur à Menton (Alpes-Maritimes), établissement qu'il dirige depuis 2006 et qui lui a valu la même année d'être distingué en tant que "Chef de l'année" par le Gault & Millau.

Après une première étoile décernée en 2007 par le Guide Michelin, puis une deuxième en 2012, il a reçu sa troisième étoile en 2019. "Je n'ai jamais cuisiné dans le but de décrocher des étoiles, j'avais juste envie de faire plaisir à mes clients. C'est d'autant plus émouvant", a-t-il commenté cette semaine à ce sujet auprès de Nice-Matin. Et ce n'est pas tout, en 2012, Mauro Colagreco est nommé chevalier des Arts et des Lettres et en 2017, il reçoit l'insigne de l'Ordre national du mérite par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international.

Natif de La Plata dans la province de Buenos Aires, Maura Colagreco, qui a quitté l'Argentine - et le rugby, qu'il pratiqua au haut niveau de 7 à 17 ans - pour faire ses études en France, est également très connu chez nos amis italiens. La raison ? Depuis 2016, il a été juré dans trois saisons de Top Chef Italia. Son histoire avec le programme ne s'arrête pas là puisque deux anciens candidats emblématiques de la saison 3 en France sont passés sous ses ordres : Norbert Tarayre et Denny Imbroisi.

Alors, qu'est-ce qu'un chef de ce niveau cuisine à ses clients ? "Inspiré par la mer, la montagne et les fruits et légumes cultivés dans ses propres jardins, Mauro invente des assiettes épurées, picturales, colorées qui jouent sur les textures et les associations audacieuses", peut-on lire sur le site de son restaurant, qui "joue avec" pas moins de "150 variétés" d'agrumes. La carte demeure secrète. Mais, il faut compter 160 euros pour déguster le menu Éveil des sens et 260 euros pour le menu Univers Mirazur. Ça donne l'eau à la bouche...