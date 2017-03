Top Chef – Le chef Michel Troisgros refuse d'y être juré : "C'est une tromperie"

Le programme culinaire Top Chef (M6) n'a pas que des amateurs du côté des grands chefs. Si Jean-François Piège, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze prennent plaisir à participer à l'émission actuellement en pleine diffusion, d'autres grands noms de la gastronomie française n'apprécient pas le concours... Michel Troisgros fait partie de ceux-là.

Interrogé par Catherine Ceylac dans Thé ou café (France 2), le chef triplement étoilé du Bois sans feuilles à Ouches (dans le Loire) a confirmé qu'il avait toujours refusé de participer. "Oui oui, j'ai refusé. Vous êtes bien informée ! Déjà parce qu'il faut passer un mois de tournage là-bas à Paris et que je ne peux pas quitter mon restaurant et puis parce que je pense que c'est très scénarisé. Je pense que l'on s'éloigne de la vérité de la cuisine", a-t-il expliqué sans prendre de gants. Et de poursuivre avec la même franchise : "J'ai un regard peut-être un peu critique là-dessus. Je pense que, quand je regarde ce qu'il s'y passe, j'ai l'impression d'une tromperie."

Invité à développer ce qu'il pense être "une tromperie", Michel Troisgros s'est expliqué : "C'est pas comme ça que ça se passe dans les cuisines. On ne court jamais dans une cuisine ! Jamais. Il n'y a pas de chronomètre dans une cuisine. Il faut être prêt !"

