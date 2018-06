Tori Spelling : "Délinquante", elle se fait honteusement afficher...

Voilà un coup de pub dont Tori Spelling se serait bien passée, elle qui a récemment fait les gros titres pour des soucis avec la police en raison de son état de santé mental. L'ancienne vedette de la série culte Beverly Hills 90210 a été affichée pour sa dette envers le fisc...

Comme le rapporte Page Six, l'État de Californie a publié sa liste annuelle des "500 délinquants fiscaux", on y retrouve le nom de Tori Spelling ! L'actrice américaine de 45 ans, fille du regretté producteur milliardaire Aaron Spelling, a des dettes depuis plusieurs années auprès des banques ainsi que du fisc. À la mort de son papa, elle n'a touché qu'une petite somme alors que la quasi-totalité de la fortune est allée à sa mère, Candy. Malgré leurs relations assez tendues, la mère de l'actrice paye tout de même pour presque l'ensemble des dépenses consacrées aux enfants de Tori Spelling... La star et son mari Dean McDermott ont cinq enfants : Liam (11 ans), Stella (bientôt 10 ans), Hattie (6 ans), Finn (5 ans) et le petit Beau (1 an).

Tori Spelling doit au fisc la coquette somme de 282 655 dollars. L'actrice n'est pas la seule personnalité de cette liste puisqu'on retrouve aussi l'acteur Chris Tucker, avec une dette de 1,2 million de dollars...

Thomas Montet