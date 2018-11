Tout le monde veut prendre sa place : Les champions aidés par la production ?

Vendredi 9 novembre, Marie-Christine a battu le record mondial de longévité dans un jeu télévisé grâce à l'émission Tout le monde veut prendre sa place (France 2). Un record détenu jusqu'ici par Christian Quesada, éliminé en janvier 2017 des Douze coups de midi sur TF1. Avec 193 victoires et plus de six mois passés à l'antenne, la championne a séduit les téléspectateurs et fait grimper l'audimat du programme. Un succès qui selon un anonyme pourrait ne pas être seulement dû à la tête bien faite des candidats.

300 000 téléspectateurs en plus pour Tout le monde veut prendre sa place ces quatre derniers mois ce n'est pas rien pour France 2. Un succès qui aurait pour origine les victoires répétées de Marie-Christine car comme l'affirme un ancien salarié d'une société de production dans Le Parisien : "Plus un champion gagne et plus l'audience grimpe." Oui mais cela voudrait-il dire que la production pourrait user de quelques astuces pour éviter l'élimination de ces grands gagnants ? "La production connaît très bien le niveau de son champion. Il suffit de lui mettre en face des candidats moins forts et le tour est joué", lance la même source au journal.

Des propos qui choquent Marie-Christine qui rappelle qu'elle n'a que quelques secondes pour choisir son questionnaire et que la production ne lui a jamais demandé ses centres d'intérêt. Mais comme le rappelle le journal, les "champions" sont tout de même en bonne position pour garder leur place. Dans Tout le monde veut prendre sa place, il choisit le thème du questionnaire de son adversaire et peut racheter sa place à son concurrent, ce qu'à fait deux fois Marie-Christine. Des avantages certes, mais ce sont les règles du jeu !