TPMP : Jessie Claire a été très proche du fils de Benjamin Castaldi !

Après les départs inattendus de Thierry Moreau, qui a quitté Touche pas à mon poste en plein direct, et d'Énora Malagré, qui a indiqué ne plus y trouver sa place, Cyril Hanouna et son équipe ont accueilli une nouvelle recrue.

Mercredi 31 mai 2017, Jessie Claire a fait ses premiers pas de chroniqueuse à l'antenne de C8. Et, en tout début d'émission, Benjamin Castaldi, Jean-Luc Lemoine, Jean-Michel Maire, Gilles Verdez et Maxime Guény ont tenté de séduire la jolie jeune femme.

Et, lorsque le tour de Benjamin Castaldi est arrivé, il a fait une révélation surprenante : Jessie Claire et lui se connaissent depuis des années. "Tu as eu la chance de garder un petit garçon qui s'appelle Enzo, qui est mon fils. Tu as été sa nounou", a-t-il alors lancé à la nouvelle chroniqueuse.

De son côté, Jessie Claire a confirmé l'information, précisant qu'à l'époque, il était divorcé de Flavie Flament. "Il était aux États-Unis, donc je ne l'ai jamais croisé. Et je ne l'ai su qu'après que j'étais la baby-sitter de son fils. Donc, je connais déjà la famille", a-t-elle poursuivi.

Pour information, avant de débarquer au sein de l'équipe de Touche pas à mon poste, Jessie Claire n'était pas totalement inconnue du grand public puisqu'elle présente le Top streaming sur CStar, une émission proposant le classement des titres les plus écoutés sur Internet.