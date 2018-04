TPMP – Mélanie Bernier, invitée, flingue l'émission : "C'est vulgaire ici"

Mercredi 25 avril 2018, Jean-Luc Lemoine a proposé un nouveau numéro de ses "4/3" dans Touche pas à mon poste sur C8. Au cours de sa chronique culte, l'humoriste a dévoilé les off du passage de la comédienne Mélanie Bernier dans l'émission... Visiblement, celle qui était venue faire la promotion du film Love Addict avec Kev Adams, n'a pas été très cliente de ce qu'elle a vu !

"Kev Adams connaît bien la maison, mais Mélanie c'était sa première fois ! A priori, elle avait jamais regardé l'émission, donc elle a tout découvert avec beaucoup de surprise et d'amusement. Nous, on manque peut-être de recul, c'est bien d'avoir un regard neuf sur notre programme de temps en temps", a lâché avec humour Jean-Luc Lemoine en guise d'introduction avant de lancer son magnéto. Dans celui-ci, la comédienne lançait discrètement à son collègue : "Mais c'est... Les filles, elles sont... C'est vulgaire ici ! Mon dieu ! Mais toi t'aimes bien ?" Et, alors que Benjamin Castaldi venait interrompre ces messes basses pour saluer Kev Adams, la jeune femme a poursuivi une fois le chroniqueur parti : "Mais même les keums ils sont vulgaires, tout le monde est vulgaire ! Tout le monde !"

Une sortie qui a amusé Cyril Hanouna mais qui, naturellement, a provoqué un petit malaise en plateau à en croire le visage agacé de Benjamin Castaldi. "Notez que je n'étais pas là ce jour-là", a lâché Matthieu Delormeau dans la foulée pour dédramatiser.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !