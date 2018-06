TPMP : Une des trois sanctions du CSA annulée

En 2017, la chaîne C8 avait été sanctionnée à trois reprises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) après plusieurs séquences controversées survenues sur le plateau deTouche pas à mon poste. En ce lundi 18 juin 2018, le Conseil d'État vient d'annoncer qu'elle annulait l'une des trois sanctions prises l'an dernier.

C8 et Cyril Hanouna n'auront plus à se soucier de la décision qu'avait prise le CSA. À l'époque, le Conseil leur avait interdit de diffuser des séquences publicitaires dans Touche pas à mon poste après un canular dont Matthieu Delormeau avait été la victime en novembre 2016. Pour rappel, Cyril Hanouna avait fait croire au chroniqueur qu'il était complice d'un meurtre. "Le Conseil d'État a estimé, contrairement au CSA, qu'eu égard au comportement du chroniqueur tout au long de la séquence, ce dernier n'avait pas été montré sous un jour dégradant, humiliant ou attentatoire à sa dignité", pouvait-on lire dans son communiqué de presse.

En revanche, le Conseil d'État a pour le moment maintenu les deux autres sanctions touchant Touche pas mon poste : une privation de publicité pour deux semaines (pour une séquence jugée explicite entre Cyril Hanouna et Capucine Anav) et une amende de 3 millions d'euros (pour un canular jugé homophobe) respectivement prononcées en juin et juillet 2017.