Tristan Lopin et la rupture : "On avait arraché une partie de moi"

À 31 ans, Tristan Lopin fait partie de la jeune garde des humoristes à suivre, au même titre qu'Alex Ramirès (récente recrue de Quotidien). L'humoriste n'utilise pas ses histoires personnelles que pour alimenter ses sketchs puisque sa rupture avec son précédent chéri lui a notamment inspiré un livre...

"Après ma rupture, j'avais l'impression qu'on avait arraché une partie de moi. Ça a fait remonter plein d'angoisses du passé comme la peur de l'abandon, le manque d'estime de soi. Je suis beaucoup plus serein aujourd'hui. Je sais que mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un", confie-t-il au magazine. Cette rupture, que l'on devine douloureuse, a ainsi suscité en lui l'envie et le besoin de se confier. Résultat : il a suivi une thérapie. "J'avais l'impression que ma psy ne prenait jamais mon parti, qu'elle défendait mon ex. En réalité, elle essayait juste de m'aider à me remettre en question", explique-t-il.

Désormais bien dans sa tête et dans ses baskets, Tristan Lopin a même gardé le contact avec son ex. "Je lui ai lu des passages du livre, il a eu une petite larme à l'oeil. On est en très bons termes aujourd'hui mais je ne pense pas qu'on se remettra ensemble un jour... enfin, on ne sait jamais", dit-il. Nul doute que si son histoire de coeur devait repartir, on entendrait parler dans une prochaine vidéo... ou un livre !