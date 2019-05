Vaimalama Chaves, sa prise de poids depuis Miss France : "Je mange beaucoup..."

Vaimalama Chaves est connue pour son franc-parler. En effet, notre belle Miss France 2019 ne mâche pas ses mots ! Face aux critiques sur sa silhouette et notamment sa prise de poids, la jolie brune de 24 ans ne se laisse pas faire. Devant les caméras de 50' Inside sur TF1, elle répond à ceux qui la jugent trop grosse.

Accompagnée de Maëva Coucke, Malika Ménard, Marine Lorphelin, Flora Coquerel et Sylvie Tellier pour son voyage d'intégration en Martinique, la belle assume ses jolies courbes en maillot de bain. "Je sais que j'ai grossi... et ça me va, lance Vaimalama Chaves. Bah oui, je mange ! Et je mange beaucoup parce que ce n'est pas dans ma culture tous ces mets gastronomiques qu'on me présente. Alors j'en profite pour découvrir."

Après s'être expliquée sur sa prise de poids depuis son élection, la reine de beauté a répondu aux attaques sur son physique : "Et même si c'est vrai que ce n'est pas l'image que vous pouvez avoir d'une Miss France, eh bien c'est quand même moi qui suis là !" D'ailleurs, celle qui a succédé à Maëva Coucke n'a pas l'intention de changer : "J'aime manger, j'aime rigoler et parler fort, et rigoler, et dormir. Et je vais continuer à être comme ça, que vous le vouliez ou non. Alors bon courage parce que vous avez encore neuf mois à me supporter les gars !"

Rappelons que plus jeune, Vaimalama Chaves était en surpoids et subissait les moqueries de ses camarades jusqu'à être la cible d'un véritable harcèlement. Des moments difficiles qui l'ont forgée. "À l'époque, je n'avais pas de recul. Les médisances m'affectaient beaucoup. Mais depuis, j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai mûri. Et j'ai réalisé que mon bonheur ne pouvait pas dépendre du regard des autres. Ce que les gens pensent ou disent, ça les regarde. Je ne veux pas les laisser me dicter leur loi ! (...) Entre être une Miss bien en chair mais épanouie et souriante, et être une Miss toute mince avec des abdos mais frustrée, aigrie et affamée, j'ai choisi mon camp !", avait-elle lancé à nos confrères de Gala en mars dernier.